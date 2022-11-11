Находящийся под стражей экс-глава исполнительной власти Евлахского района Годжа Самедов перенес четвертую операцию на сердце в Центральной таможенной больнице.

Об этом сказал его адвокат Эльнур Велиев.

По его словам, состояние экс-главы ИВ на данный момент плохое:

«Годже Самедову установили стент на сердце, выполнена операция на сердечной мышце».

Годжа Самедов ранее уже трижды переносил операцию на сердце.

В декабре 2019 года Годжа Самедов был задержан по обвинению по статьям УК Азербайджана о злоупотреблении должностными полномочиями, повторном получении взяток в крупном размере, растрате.

Шекинский суд по тяжким преступлениям приговорил его с 7 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Позднее решением Шекинского апелляционного суда срок наказания Г.Самедова был сокращен до 6 лет лишения свободы.