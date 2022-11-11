Организация тюркских государств на состоявшемся 11 ноября в Самарканде саммите объявило 2023 год Годом расцвета тюркской цивилизации.
Об этом министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов написал в Twitter.
Организация тюркских государств на состоявшемся 11 ноября в Самарканде саммите объявило 2023 год Годом расцвета тюркской цивилизации.
Об этом министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов написал в Twitter.
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