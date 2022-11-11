В короткие сроки в Азербайджане планируют доработать законодательную базу для развития медиации. Об этом Minval.az сообщили в Организации медиации №15 города Баку.

По полученным данным, Азербайджан налаживает плодотворное сотрудничество с медиационными структурами Турции. В связи с этим 7 ноября в Стамбуле состоялась встреча между руководителем Центра медиации Талья Айшой Дилек Эргюлер, сопредседателем Структуры семейной медиации Нуром Озденем, партнером этих организаций Пелин Ючелем и главой Организации медиации № 15 города Баку Гасымом Шалиевым.

Для изучения опыта медиации Азербайджан и Турция осуществляют взаимный обмен информацией и знаниями, а также организуют совместные исследования по разъяснению обществу преимуществ медиации и переговоров в разрешении споров. Сторонами достигнуто соглашение о проведении научных конференций различного статуса, семинаров, панелей и других совместных мероприятий по медиации.

В связи с этим Гасым Шалиев заявил, что с целью достижения медиационного разрешения всех гражданских споров, в том числе коммерческих, семейных, трудовых, Организация медиации № 15 прилагает усилия к расширению связей и организации совместных проектов со многими влиятельными медиаторами и для изучения зарубежного опыта.

«Мы верим, что это профессиональное сотрудничество внесет особый вклад в развитие азербайджанской медиации», — сказал он.

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