Политолог Расим Мусабеков предложил задействовать в Лачинском коридоре российско-турецкий центр мониторинга.

«В ответ на справедливые претензии азербайджанских властей и возмущение общественности из-за выявленных фактов пропуска РМК оружия и боеприпасов для ошметок армянских вооруженных формирований в Карабахе, руководитель пресс-службы МИД РФ, небезызвестная Мария Захарова, выдала в свойственной ей безапелляционной манере комментарий. Она сказала, что: «…лидеры трех стран в ходе саммита в Сочи отметили ключевой вклад российского контингента в обеспечение безопасности… Что касается грязи, которая вокруг этого появляется, так любое позитивное, конструктивное и созидательное начинание всегда вызывает волну негатива. Это, к сожалению, закон нашего мира».

Как видим слова, слова, слова… вместо ответа на конкретные факты и претензии. Полагаю, что вступать в словесную дуэль с Захаровой, это не уважать себя. Азербайджанским властям пора задействовать механизм российско-турецкого мониторингового центра, развернутого в соответствии с ТСЗ в Агдаме. Почему бы офицерам этого центра не взять под контроль или, по крайней мере, наблюдение такую чувствительную точку, как вход в Лачинский коридор? Беды от этого ни для кого точно не будет, но недовольство и взаимные претензии, хотя бы частично, можно будет снять», – написал Мусабеков в своем «Фейсбуке».