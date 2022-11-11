Армянский спортсмен Армен Гущян отказался выходить на бой с азербайджанским соперником на международном турнире по боксу в польском городе Кельце.

Как сообщили в Федерации бокса, по этой причине представитель Азербайджана Масуд Юсифзаде (51 кг) автоматически вышел в полуфинал. В полуфинале М.Юсифзаде встретится с венгром Иштваном Герзенны. Этот бой состоится 12 ноября.

Из других наших боксеров Умид Рустамов (57 кг) одержал победу, а Миршариф Казымзаде (75 кг) потерпел поражение.