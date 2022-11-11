Ровно два года назад, 10 ноября 2020 года армянский и азербайджанский народы вписали каждый в свою историю поистине знаменательную дату — окончание кровопролитной 44-дневной войны. Эта дата, правда, символизировала для каждого своё: для одного народа она значила славную победу, достигнутую ценою жизни почти трех тысяч обретших бессмертие героев, в то время как для другого она стала «черным днем» календаря, принесшим горечь позорной капитуляции и вечное клеймо пораженцев и дезертиров.

Выступая перед нацией сразу после подписания Трехстороннего заявления, президент Ильхам Алиев в ту ночь сказал, что с этого дня конфликт отошел в прошлое, и объявил о начале в регионе новой эры — эпохи мира, сотрудничества и добрососедства.

Казалось бы, что еще надо, чтобы в соседней Армении вздохнули спокойно. Ведь окончание войны означало не только спасение жизней попавшего в полное окружение и обреченного на погибель 20-тысячного экспедиционного контингента, а также тех, кого еще не успели отправить в адское пекло с неизбежным возвращением на новое место прописки в пантеоне Ераблур. Завершение войны означало еще и избавление армянского общества от тяжелой ноши неосуществлённого, да и в принципе неосуществимого «миацума», который за 30 лет превратил Карабах для мирового армянства в «чемодан без ручки». И хотя центральная площадь и улицы Еревана в первые часы после объявления капитуляции наполнились тысячами беснующихся от неожиданного шока разъярённых армян, которые всё ещё не могли сопоставить в голове произошедшее в ту ночь с ещё недавними победными реляциями Арцруна Ованнисяна и Шушан Степанян, для трезвомыслящей части армянского общества подписанный документ открывал путь, скорее, к новой эре в истории их страны — эпохе мира, нежели эфемерной передышке перед будущим реваншем.

С тех пор психологически травмированный армянский социум продолжает пребывать в состоянии глубокого расколa и крайней поляризации. Действия руководства страны в первые дни после окончания войны оставляли некоторую надежду, что полученный от «Железного Кулака» болезненный урок усвоен надолго, и разгромленная Армения всё же примет великодушно протянутую победителем руку.

Первые подозрения в преждевременности таких надежд появились в конце ноября, когда неожиданно поступила оперативная информация о прибытии из Армении в Азербайджан очередной группы военнослужащих. Что это было — неугомонное желание возобновить войну и получить новых «тумаков» или, может, непонимание сути подписанного всего за две недели до этого документа? Чем можно было объяснить отправку новых отрядов, когда в заявлении ясно говорилось о выводе войск?

Затем последовали другие нарушения и провокации. Тут можно вспомнить и минирования территории Азербайджана смертоносными средствами 2021-го года производства, и бесконечные обстрелы, и игры в «кошки-мышки» с фейковыми картами минных полей, словоблудие вокруг открытия коммуникаций и многое другое. Надежду на достижение сторонами финишной линии и выход на подписание всеобъемлющего мирного договора всё еще сохраняли неоднократные встречи руководителей двух стран и их министров.

Однако сегодняшнее выступление премьер-министра Никола Пашиняна на заседании правительства Армении грозит перечеркнуть все усилия и сделать напрасным весь путь, проделанный сторонами за эти два года. О тяге наших соседей к трактовке, что называется, «по-армянски» недвусмысленных текстов известно всем. Но то, как это сделал сегодня премьер Пашинян, имеет все шансы не только на мировой рекорд, но и на то, чтобы расценить его выступление как объявление о денонсации подписанного им же документа и отказе от взятых на себя обязательств.

Возьмем, к примеру, вопрос об условиях продления сроков размещения в Карабахе российских миротворцев. Пашинян вцепился в слово «автоматическое», но при этом сделал вид, будто не замечает зафиксированное в пункте 4 право любой из сторон «заявить за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения». Причем в тексте заявления данное право даже не сопровождается обязательным условием обосновать принятое решение. Достаточно просто за шесть месяцев без объяснения причин заявить о намерении прекратить применение положения о размещении в Карабахе миротворческого контингента. Пашинян же сегодня заявил, будто миротворцы размещены там на «неопределенный срок, пока не будут решены все вопросы, связанные с правами и безопасностью, и не будут развеяны все беспокойства относительно безопасности» и т.д. и т.п. И даже назвал само затрагивание вопроса о выводе миротворцев без гарантий безопасности армянского населения, а теперь внимание, «нарушением трехсторонних заявлений» со стороны Баку.

Спрашивается, где ж ты такое, бедолага, вычитал? Стал бы, по-твоему, такой политический тяжеловес, как президент Алиев, ставить свою подпись под документом, в котором не обозначены четкие сроки пребывания иностранных войск на территории его государства? Имея перед глазами незавидный опыт других государств и зная, насколько чувствительно азербайджанское общество к такого рода вопросам, он даже устного своего согласия на это никогда не дал бы, не говоря уже о подписи!

По словам Пашиняна, «развитие дискурса о выводе миротворцев без четких международных гарантий безопасности и прав армянского населения является не только нарушением трехсторонних заявлений, но и подготовкой к геноциду армян». Ну, во-первых, объявление за шесть месяцев до истечения того или иного (первого, пятого, десятого) пятилетнего срока о намерении прекратить применение миротворческой миссии является правом Азербайджана, ясно прописанным в заявлении от 10 ноября 2020 года. Какое же это «нарушение»!

А во-вторых, касательно «запланированного геноцида», то знайте, история еще не знает ни одного случая, когда «жертва» за три года до анонсированной «даты геноцида» объявляет об этом всему миру, да еще и не предпринимает ничего для собственного спасения, когда все двери открыты. Очевидно, руководству Армении настолько полюбилось слово «геноцид», что оно и дня не может без него прожить и чуть ли не мечтает о нем.

Президент Алиев, отвечая в Праге на вопрос журналиста, ясно обозначил позицию страны: та часть армянского населения, которая пожелает жить в составе многонационального Азербайджанского государства, будет обладать всеми гражданскими правами, а те, кого это гражданство не устраивает, вольны выбрать в качестве места жительства любое другое государство. Где здесь намерение совершить «геноцид»? В какой стране позволительно проживание без оформления в законодательном порядке документов, удостоверяющих личность? Назовите хотя бы одну такую страну.

Отдельно следует остановиться на теме открытия транспортных коммуникаций. За словоблудием Пашиняна вокруг термина «коридор» скрывается, очевидно, стремление сохранить для себя бесконтрольный проезд по Лачинскому району и, в то же время, уклониться от взятого на себя обязательства по открытию беспрепятственного сообщения между западными районами Азербайджана и его Нахчыванской автономией. И это при том, что в случае с Лачинской дорогой речь идет о наземной связи не между двумя частями Армении, а между Арменией и родственным нацменьшинством в центре другого государства, в то время как в случае с Нахчываном Армения чинит препоны в наземной связи между двумя частями одного и того же государства — Азербайджана.

Мы уже много раз пытались втолковать армянскому экспертному сообществу, как, собственно, и политическому руководству этой страны, что термин «коридор» не содержит в себе строгих дефинициальных критериев. В международном политическом дискурсе, да и вообще в теории международных отношений нет общепринятого на уровне международной конвенции определения этого термина как, например, термин «беженец», над определением которого многие месяцы работали юристы, прежде чем Женевская конвенция 1951 года была принята.

В мире существуют много международных транспортных коридоров (МТК), и действующие на них правовые режимы различаются. К примеру, и Лачинский коридор называют «коридором», и ТРАСЕКА, и «Север-Юг». Все они — коридоры, но какие они все разные! То, что в Трехстороннем заявлении фигурирует фраза «Лачинский коридор» и нет слов «Зангезурский коридор», еще не значит, что Армения может уклониться от своих обязательств.

Если уж заниматься, как Пашинян, буквоедством, то в заявлении ни слова не говорится о запрете на установление КПП на государственной границе. Коридор — коридором, а граница — границей. Да, они в какой-то одной точке пересекаются, но в каком пункте заявления говорится о делегировании Азербайджаном кому бы то ни было охраны пятикилометрового участка своей государственной границы? Взял Баку на себя обязательство предоставить пятикилометровую полосу вдоль дороги — пожалуйста! Но от охраны всей протяжённости своей границы, равно как и от таможенного контроля над всем, что пересекает границу, Азербайджан не отказывался. Есть ли в заявлении что-либо хоть отдалённо напоминающее добровольный отказ, а то и вовсе запрет? Если буквоедствовать, так до конца!

Далее, содержится ли в Трехстороннем заявлении хоть малейший намек на обязательство Азербайджана допускать на свою суверенную территорию беспошлинный импорт и прокачку природного газа и подачу электроэнергии неизвестного происхождения? Подписывал ли Баку с кем-нибудь межгосударственный контракт на использование нашей территории в качестве свободного рынка сбыта энергоресурсов? Берите в руки лупу и ищите в тексте заявления хоть что-то, напоминающее это. Платят ли большегрузные фуры, въезжающие на Лачинскую дорогу (назовите ее хоть сто раз «коридором») акциз за загрязнение своими выхлопными газами экологии Азербайджана? Содержится ли в подписанном заявлении обязательство Азербайджана отказываться от всего этого? Если уж МЫ начнем разбирать по буквам текст, то Армения первой и завоет!

Пашинян отказывает в предоставлении Азербайджану наикратчайшего и наиболее оптимального во всех смыслах мегринского маршрута, спекулируя на том, что в тексте заявления, видите ли, не обозначены топонимы. А значит, считает он, Армения вправе предлагать любой маршрут на свое усмотрение. Не стоит даже гадать, почему предложенные Пашиняном три КПП являются абсурдными, неприемлимыми и, фактически, означают завуалированный отказ Армении открывать сообщение. Ведь ясно, что эти маршруты нереальные, и именно поэтому они предложены. Но раз уж решил он играть с нами в очередной раз в «кошки-мышки», то и он в один прекрасный день может вдруг получить известие о перекрытии в центре Лачинского района короткого участка сданной недавно в эксплуатацию альтернативной шоссейной дороги. Ну, скажем, на «плановый ремонт» асфальтового покрытия. А объезд этого участка Баку вправе предложить через всю территорию страны, причем максимально зигзагообразно.

Что? «Нарушение»? А разве в заявлении содержится запрет на ремонтные работы или недопустимость выезда за пределы Лачинского района с последующим повторным въездом? Въезд из Армении на территорию Азербайджана осуществляется на лачинском участке, и въезд в зону временного размещения РМК — тоже из Лачинского района. Так что коридор остается Лачинским, согласно букве и духу документа. А вот что может произойти в середине пути, по этому поводу в заявлении никаких запретов, пардон, не содержится. Ну, так что, может и нам превратить объезд «ремонтируемого» 100-метрового участка в увлекательное путешествие по всем районам Азербайджана? Въехал в Лачинский район, выехал из Лачинского района, а что там в середине — уж не обессудьте. И никто не сможет обвинить Азербайджан в нарушениях! Ну что, поиграем в игры или, всё-таки, подумаем о будущем?

Если Пашинян будет свои заведомо неприемлемые схемы выставлять как «отказ президентом Азербайджана от предоставленной Арменией возможности транспортного сообщения», то и мы в ответ можем создать в Лачинском районе, так сказать, «внештатную форс-мажорную ситуацию» (а они, как известно, случаются всегда), предложив в качестве «решения» априори неприемлемую для Армении схему, попутно обвинив ее в отказе от великодушно предоставленной Азербайджаном возможности.

И это не единственное абсурдное обвинение Пашиняна, прозвучавшее в его сегодняшнем выступлении. Так, он заявил, что «именно президент Азербайджана нарушает достигнутую в декабре 2021 года в Брюсселе договоренность о комплексном решении нагорно-карабахской проблемы». Позвольте, о каких «договоренностях» идет речь, если президент Алиев по определению ни с кем не обсуждает Карабах? И где документ, в котором зафиксированы эти пресловутые «договоренности»?

«Именно президент Азербайджана отказывается от варианта переноса на неопределенный срок вопроса о статусе Нагорного Карабаха, договоренность о котором была достигнута в ноябре 2020 года при посредничестве президента РФ», заявил Пашинян. Опять же, когда это, интересно,

Президент Алиев брал на себя обязательство отложить на неопределенный срок обсуждение вопроса о «статусе»? Если речь идет, как говорит армянский премьер, о ноябре 2020 года, то перед нами лежит подписанное Трехстороннее заявление, и мы все помним последовавшее сразу после его подписания устное выступление президента Алиева перед народом. В документе нет ни слова о «переносе на неопределенный срок вопроса о статусе», а в своём выступлении глава государства, как мы помним, указал на место, куда был отправлен этот ваш «статус». Еще раз, о каком «отказе» идет речь, и зачем так нагло лгать? Раз уж Пашинян любит ковыряться в документах и искать в темной комнате чёрную кошку, то пусть представит документ, под которым стоит подпись Алиева и в котором содержатся все обязательства, в невыполнении которых он сегодня голословно обвиняет азербайджанскую сторону!

Слукавил Пашинян также, когда принялся уверять, будто в зоне временного размещения РМК «нет ВС Армении», а есть некая «Армия обороны Нагорного Карабаха». Ну, во-первых, Азербайджан на оперативном уровне располагает неопровержимыми доказательствами присутствия в этой зоне именно военнослужащих ВС Армении. А во-вторых, своей отсылкой на так называемую «Армию обороны Нагорного Карабаха» Пашинян, сам того не ведая, невольно признался в нарушении пункта 4 Трехстороннего заявления, который предписывает параллельный с вводом миротворческого контингента вывод, внимание, армянских сил. Армянские силы — это не только ВС Армении, но и вооружённые отряды из числа местных армян.

Помнится, все 28 лет оккупации армянские политики, трактуя, естественно, по-своему, содержащиеся в различных международных резолюциях формулировки, спекулировали на том, что в них говорится об «армянских силах», но не об Армении. А раз Армения, говорили они, не названа по имени, то к ней, стало быть, и претензий быть «не должно». На нет, мол, и суда нет. И разговаривать Баку «следует» с теми самыми «армянскими силами», то есть, с «местными армянами».

Что же вдруг произошло, что «армянскими силами» в одночасье стали только ВС Армении, но никак не отряды местных карабахских армян? Пункт 4 обязывает Армению полностью вывести из Азербайджана без всяких градаций абсолютно ВСЕ армянские силы, и туда входят миротворцы. В зоне временной ответственности миротворческого контингента не должно быть ни одного вооружённого лица, кроме военнослужащих РМК. Либо уходи, либо же снимай военную форму, клади оружие и превращайся в гражданское лицо. Иначе будешь рассматриваться в качестве террориста — легитимной цели для ликвидации.

Ереван должен прекратить своевольно трактовать пункт 4 подписанного заявления. Для нас не существует никакой «Армии обороны Нагорного Карабаха». Такой единицы мы не знаем и знать не хотим. И уничтожение любого вооруженного лица, не являющегося российским миротворцем, входит в число неотъемлимыx прав и даже обязанностей ВС Азербайджана. А спецоперации в Карабахе, о которых Пашинян говорит как о «нарушении», будут продолжаться, пока азербайджанские военные не перестанут видеть перед собой на нашей же земле вооруженных лиц, которых здесь, по условиям пункта 4 Трехстороннего заявления, быть не должно в принципе.

Азербайджан не обязан принимать выдвинутое Пашиняном в Сочи бредовое предложение о создании некоей «демилитаризованной зоны вокруг бывшего Нагорного Карабаха», да еще и с международными гарантиями! Президент Алиев ясно дал понять, что Карабах — это внутренний вопрос Азербайджана, и он не намерен его с кем бы то ни было обсуждать.

Кстати, о «Нагорном Карабахе». Пашинян решил оспорить прекращение существования административной единицы с таким названием, сославшись на… подписанное самим же президентом Алиевым Трехстороннее заявление, в котором, как он не поленился посчитать, данный топоним упомянут четырежды. О Господи! В Армении, очевидно, не знакомы с таким понятием, как хронология. Заявление было подписано ровно два года назад, а решение о создании Карабахского экономического района было принято 7 июля 2021 года. Может ли Пашинян показать хотя бы один подписанный с тех пор президентом Азербайджана документ, в котором содержалась бы фраза «Нагорный Карабах»? Следуя логике армянского премьера, он возглавляет сегодня правительство Армянской ССР и живет в СССР, потому как по достижении им 16-летнего возраста он лично, как и его ровесники, ставил подпись на паспорте гражданина Союзного государства, проживающего в Армянской ССР.

Коснувшись выступления президента Алиева в Шуше 8 ноября, Пашинян усмотрел в строгих предупреждениях главы Азербайджанского государства «угрозы» и обвинил того в «нарушении», как он сказал, «достигнутых в Сочи письменных договоренностей о воздержании от применения силы или угрозы ее применения». Странная интерпретация, однако, у Пашиняна сути достигнутой договорённости. По его мнению, раз подписано заявление с подобной формулировкой, то значит можно не выполнять взятые на себя обязательства, зная, что тебе за это ничего не будет. Своего рода, пожизненный карт-бланш на невыполнение и иммунитет против принуждения к их выполнению.

Никол Пашинян, выполняй все свои обязательства — не будет тогда необходимости в подобных предупреждениях.

Вообще, мы уже давно заметили, что в поисках повода для уклонения от выполнения своих обязательств Армения идет на провокации, вынуждает Азербайджан на принятие мер, и затем тут же хватается за эти ответные — подчеркиваем, ответные! — шаги азербайджанской стороны в качестве повода для невыполнения своей части обязательств. К примеру, Пашинян и в этот раз повторил неоднократно озвученный его страной бред о якобы «нарушении» Азербайджаном в декабре 2020 года положения о том, что стороны останавливаются на занимаемых ими позициях. О том, что вынудило ВС Азербайджана начать спецоперацию, а именно об отправке сюда уже после окончания войны новых отрядов из Ширакской области Армении, которые совершили нападения и убийства не только азербайджанских военных, но и гражданских лиц, армянский премьер, разумеется, умолчал. Зато он, оставив в стороне причины, ухватился за следствие и стал им оправдывать собственный саботаж. Эта тактика армянской стороны давно замечена нами.

Наконец, чудовищная попытка Пашиняна провести в своей сегодняшней речи параллель между Азербайджаном и террористическими организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство» наводит на определенные подозрения в скоординированности его выступления с недавними антиазербайджанскими выпадами, прозвучавшими в связи с терактом в мавзолее Шах-Черах. Пусть по ту сторону границы знают, что мы всё видим и запоминаем.

В заключении хочется в очередной раз напомнить главе правительства Армении, что все цели, когда-либо поставленные перед собой Азербайджанским государством, всегда достигались. Будут они достигнуты и впредь. Сегодняшнее выступление на заседании кабинета министров Армении ничего не изменит. Обязательства Еревана известны, от их выполнения ему не уйти. И если появится необходимость в принуждении, то никакая третья сила не способна нам помешать. Хотелось бы всё-таки верить в благоразумие армянского руководства, но строго предупредить, что время работает против него.

Зухраб Дадашев