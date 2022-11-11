Верховный Главнокомандующий, президент Ильхам Алиев включил дальнейшую модернизацию строительства армии в число основных задач.

Об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по Правовой политике и государственному строительству, Обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, Правам человека, Международным отношениям и межпарламентским связям, передает АПА.

Министр отметил, что по сравнению с текущим годом из бюджета следующего года на это направление будет выделено средств на 6,6% больше:

«В 2023 году правительство Азербайджана выделит 35 млн. манатов на обеспечение жильем военнослужащих, прослуживших 20 лет и более, работающих и находящихся в запасе».