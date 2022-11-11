Несмотря на все усилия Азербайджана, ситуация на Южном Кавказе остается хрупкой.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде, сообщает Report.

«Мы поддерживаем Азербайджан в его стремлении к миру, а также в его справедливой борьбе», заявил Эрдоган.

Президент Турции еще раз поздравил Азербайджан по случаю второй годовщины Победы:

«Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить Азербайджан во главе с моим братом Ильхамом Алиевым по случаю Дня Победы Азербайджана. Также поздравляю все дружественные и братские страны, отмечающие в этом году тридцатую годовщину своей независимости».