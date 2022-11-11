Попытка премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе выступления на заседании правительства 10 ноября 2022 года исказить выступление президента Азербайджана 8 ноября в Шуше и создать впечатление, будто Азербайджан не выполняет своих обязательств, совершенно необоснованна и неприемлема. Подобный подход руководства Армении является очередным ударом по процессу нормализации отношений между двумя государствами и установления мира в регионе.

Об этом говорится комментарии МИД на утверждения Н.Пашиняна, озвученные во время выступления на заседании правительства 10 ноября 2022 года.

Обвинение премьер-министра Пашиняна в нарушении Азербайджаном международного права на фоне 30-летней агрессии против Азербайджана, грубое нарушение фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанцев в рамках оккупационной политики, многочисленные преступления против человечности — это предел лицемерия. Тот факт, что премьер-министр Армении вместо признания нарушения международного права, совершенные его страной за эти годы, выступил с такими необоснованными обвинениями и даже в некотором смысле признал нарушение обязательств, взятых на себя трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, серьезно ставит под сомнение искренность Армении в мирном процессе.

Напоминаем Пашиняну, что Азербайджан в ходе 44-дневной войны 2020 года, воспользовавшись своим правом на оборону в соответствии с Уставом ООН, освободил свои международно признанные территории от оккупационных сил и восстановил территориальную целостность. Армения же по-прежнему отказывается выполнять трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, в частности, пункты 4, 6 и 9 указанного заявления, подписанного лично Пашиняном, тем самым, нарушая свои международные обязательства.

Адекватные ответы Азербайджана на различные военные провокации армянских вооруженных формирований, которые, вопреки трехстороннему заявлению, до сих пор не полностью выведены с азербайджанских территорий и продолжают представлять угрозу для региона, являются законными.

Именно армянская сторона в нарушение взятых на себя обязательств пунктом 9 трехстороннего заявления срывает процесс открытия коммуникаций западных регионов Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой; Азербайджан, в свою очередь, честно выполняет свое обязательство, прокладывая новую Лачинскую дорогу. В таком случае утверждение премьер-министра Армении о намерении Азербайджана перекрыть Лачинскую дорогу является не чем иным, как преднамеренным обострением ситуации в регионе.

Подчеркиваем, что трехсторонним заявлением Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге в обоих направлениях, использование дороги в военных целях недопустимо. Как признали армянские официальные лица, армянские вооруженные формирования не полностью выведены с территории Азербайджана, а также на территорию Азербайджана переправляются мины, произведенные в 2021 году в Армении. А это значит, что вопреки пункту 6 трехстороннего заявления, продолжаются случаи злоупотребления Арменией Лачинской дорогой для незаконных военных действий.

Что касается совершенно ошибочного толкования и необоснованных утверждений премьер-министра Армении по известному положению трехстороннего заявления относительно Зангезурского коридора, то отметим, что под Зангезурским коридором подразумевается восстановление именно исторической связи между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой, что предполагает использование данного коридора в мирных и гуманитарных целях. Согласно трехстороннему заявлению, Армения обязуется открыть беспрепятственное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчываном. Здесь речь идет об использовании дороги лишь для людей, грузов и транспорта, но не в военных целях, как в случае с Лачинским коридором. Наряду с экономической и коммуникационной значимостью обеспечения этой связи неоспоримо ее гуманитарное значение для восстановления традиционных географических связей в регионе и, таким образом, обеспечения устойчивого мира в регионе.

Доводим до сведения премьер-министра, обвиняющего Азербайджан в использовании методов террористических организаций, что преступления против человечности, совершенные армянской стороной в отношении азербайджанского народа за 30-летний период оккупации и после нее, в том числе беспрецедентные акты этнических чисток, урбицидов и культурцида, не могут сравниться с преступлениями, совершенными до сих пор какими-либо террористическими организациями. Доказательства зверств и разрушений, совершенных Арменией против азербайджанского населения, историко-культурного наследия, городов и сел, инфраструктуры и природных ресурсов, были задокументированы и представлены международной общественности и судам.

Вооруженными силами Армении еще со времен Первой Карабахской войны были совершены беспрецедентные массовые убийства не только азербайджанских военнослужащих, но и гражданских лиц. До сих пор нет сведений о судьбе около 4000 азербайджанцев. В октябре 2020 года гражданское население азербайджанских городов Гянджа, Барда, Мингячевир подверглось ракетному обстрелу, в результате которого были совершены преступления против человечности.

Минная опасность, созданная Арменией, сегодня представляет серьезную угрозу для жизни людей в регионе. С ноября 2020 года по настоящее время жертвами мин стали 268 человек, большинство из которых-гражданские лица. А тот факт, что обнаруженные на азербайджанских территориях мины были произведены в Армении в 2021 году, является доказательством того, что Армения продолжает военные преступления против азербайджанцев, с одной стороны, еще не полностью передав карты мин Азербайджану, а с другой — устанавливая новые мины на его территории.

Правительство Армении до сих пор не предприняло никаких практических мер по предотвращению совершенных военных преступлений или привлечению к ответственности соответствующих лиц за совершенные преступления.

Мы напоминаем премьер-министру Армении, дающему неверную трактовку положениям трехстороннего заявления в попытке уклониться от своих обязательств, пытающемуся актуализировать вопрос о «статусе Карабаха», который никак не упоминается в согласованных заявлениях, что наша позиция в этой связи неоднократно озвучивалась президентом Азербайджана, в том числе на международных платформах: Карабах является неотъемлемой составной частью Азербайджана, права и безопасность проживающего в регионе населения армянского происхождения будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики.

Напоминаем Пашиняну, стремящемуся представить себя «стражем демократии», что именно в Армении сегодня осуществляются широкомасштабные репрессии против политических оппонентов, большинство из которых осуждены, а гражданам 3-й страны, выступившим с критикой, запрещен въезд в страну.

С другой стороны, то, что премьер-министр Армении до сих пор уклоняется от обещаний и взятых на себя обязательств на различных международных платформах, хорошо известно не только Азербайджану, но и международным посредникам.

Наряду с упомянутым, нет никакой логики в том, что Армения, в Декларации независимости и Конституции которой отражены территориальные претензии к Турции, страна, премьер-министр которой не признает границ своих соседей, обвиняет Азербайджан в препятствовании турецко-армянскому процессу нормализации отношений.

Еще раз заявляем, что намерение Азербайджана установить мир и безопасность в регионе и продолжение деструктивной деятельности Армении в ответ на миротворческие инициативы вопреки своим обязательствам не только не служит восстановлению мира в регионе, но в первую очередь направлено против самой Армении.

Азербайджан, в свою очередь, привержен установлению мира и стабильности в регионе и продолжит свои действия в этом направлении на основе международного права.