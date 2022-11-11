Королевский исламский центр стратегических исследований в Аммане выпустил ежегодный рейтинг «500 самых влиятельных мусульман» за 2023 год.

В данный рейтинг от Азербайджана вошли президент страны Ильхам Алиев, председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде и певец Алим Гасымов.

Первое место в рейтинге занял король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз ас-Сауд.

На втором месте оказался верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, на третьем – эмир Катара шейх Тамим бин Хамад ас-Сани.

Четвертую строчку в рейтинге занял турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.