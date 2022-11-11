Главам государств, которые прибудут на саммит G20 в Индонезии, порекомендовали привозить на Бали свои бронированные автомобили из-за ограниченного количества таких машин в Индонезии, сообщает Tempo.co.

По его данным, Индонезия в качестве принимающей стороны должна была подготовить бронированные автомобили для участников саммита, однако количество таких машин оказалось ограниченным.

«Есть также те, кто просит бронированные или пуленепробиваемые автомобили. Мы рекомендуем им привезти их с собой. Или мы предоставляем, но очень ограниченное количество. Так что мы дадим их тем, кто просил первым. Таких обращений много», — приводит издание слова пресс-секретаря аппарата президента Индонезии Сетьи Утамы.

В частности, по данным издания, в Индонезию привезут бронированный Cadillac One президента США Джо Байдена.