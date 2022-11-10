В четверг, 10 ноября, Соединенные Штаты объявили о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него вошли ракеты для систем противовоздушной обороны и снаряды для артиллерии. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США.

Министерство обороны США объявило о предоставлении помощи в сфере безопасности на сумму до 400 миллионов долларов для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. В списке указали следующее:

ракеты для систем ПВО Hawk;

четыре ЗРК Avenger и ракеты Stinger;

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных реактивных артиллерийских систем HIMARS;

21000 155-мм артиллерийских снарядов;

500 высокоточных артиллерийских выстрелов калибра 155 мм;

10000 120-мм минометных выстрелов;

100 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств HMMWV;

400 гранатометов;

Стрелковое оружие, оптика и более 20 000 000 патронов к стрелковому оружию;

Подрывное оборудование для расчистки помех;

Защитное оборудование для прохладной погоды.

В условиях безжалостных и жестоких воздушных атак России на критически важную инфраструктуру Украины дополнительные возможности противовоздушной обороны имеют решающее значение. Ракеты Hawk, которые будут модернизированы за счет средств «Инициативы содействия безопасности Украины», дополнят недавнее обязательство Испании предоставить пусковые установки Hawk, чтобы помочь Украине справиться с этой угрозой.

Системы ПВО ближнего радиуса действия Avenger также предоставят Украине возможность защищать украинские войска и критически важную инфраструктуру от беспилотных летательных систем и вертолетов.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили более 19,3 миллиарда долларов США на помощь Украине в области безопасности с момента прихода к власти администрации Джо Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 21,4 миллиарда долларов на помощь в обеспечении безопасности и свыше 18,6 миллиарда долларов с начала неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля.

Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины в поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности.