Президент Азербайджана Ильхам Алиев в числе лидеров тюркских государств посетил комплекс “Вечный город” в международном туристическом центре “Великий шелковый путь”. Здесь в честь высоких гостей был устроен прием от имени президента Республики Узбекистан.

В ходе искренней беседы лидеры отметили роль Самарканда как одной из древних колыбелей тюркской цивилизации, а также как современного центра международных форумов.

Состоялась концертная программа, в которой нашли воплощение богатая культура и общие ценности тюркских народов.

Основные мероприятия саммита Организации тюркских государств пройдут завтра, 11 ноября.