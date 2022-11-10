Два года назад было подписано Трехстороннее заявление — де-факто акт о капитуляции Армении во Второй Карабахской войне. Ереван принял на себя ряд обязательств, однако большинство из них так до сих пор и не выполнено правительством Пашиняна.

Как выглядит ситуация сегодня:

Армянские незаконные вооруженные формирования и кадровые военнослужащие армянской армии продолжают находиться на территории Карабаха.

Зангезурский коридор не запущен, более того — на недавнем саммите в Сочи Пашинян вообще отказался от выполнения данного обязательства.

Делимитация и демаркация азербайджано-армянской госграницы сознательно затягивается Ереваном.

Карты армянских минных полей на освобожденных территориях так и не переданы Азербайджану.

В Карабахе продолжается незаконная деятельность администрации армянских сепаратистов. Более того — в игру введена фигура миллиардера Рубена Варданяна (стал «главой правительства») — ставленника международных армянских диаспор, с целью гальванизации так называемой «НКР».

Армянская сторона постоянно устраивает вооруженные провокации и инциденты, обстреливая азербайджанские позиции на линии соприкосновения и совершая вылазки на территорию Азербайджана для проведения минирования и диверсий.

Усилиями Еревана в регион втянуты внешние игроки — ЕС (пресловутая «наблюдательная» миссия), подтягиваются ОБСЕ, Франция и США, цель которых — дестабилизация Южного Кавказа.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.