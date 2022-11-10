Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре в четверг обсудили, кроме прочего, заявления россиян об уходе из Херсона и согласились, что к этим новостям нужно пока относиться «с осторожным оптимизмом». Об этом сообщило BBC.

«Лидеры сошлись во мнении, что уход россиян из Херсона будет свидетельством большого прогресса украинских сил, но правильно было бы относиться к этим новостям с осторожностью, пока украинский флаг не поднят над городом», — объявила пресс-служба Даунинг-стрит.

Сунак снова заверил Зеленского, что Британия продолжит всеми силами помогать Украине.

Зеленский написал в Твиттере, что обсудил с Сунаком военную помощь со стороны Британии и, в частности, «помощь в прохождении зимнего периода», а также «зерновую инициативу» — механизм обеспечения экспорта сельхозпродукции из украинских черноморских портов.