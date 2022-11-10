Прежде всего, хочу поблагодарить вас за приглашение и гостеприимство. Я очень рад снова быть в Самарканде. Хочу поблагодарить Вас за поздравление по случаю Победы в Отечественной войне Азербайджана. Мы высоко ценим Ваше отношение к нам, нашей стране и восстановлению справедливости в Азербайджане. Мы чувствовали эту поддержку во время и после войны. Конечно же, хочу еще раз выразить благодарность за Вашу инициативу по строительству школы в освобожденном городе Физули. Это будет первый иностранный вклад в реставрационные работы, и мы это очень ценим. Строительство школы уже началось. Эта школа станет символом братства наших народов.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым 10 ноября в Самарканде.

«В последнее время мы были очень близки. На мой взгляд, это тоже воля наших предков и происходит это благодаря исторически братским отношениям между нашими народами. Я посещаю Узбекистан в третий раз за семь месяцев. Я каждый раз приезжаю к вам и к братскому узбекскому народу с большой любовью и уважением, а побывав здесь, рассказываю о великих достижениях Узбекистана под вашим руководством. Достаточно посетить Ташкент, Хиву, Самарканд. Я уже достаточно знаком с Узбекистаном и должен сказать, что Самарканд стал важным международным политическим центром. Потому что здесь проводятся различные международные мероприятия мирового уровня с участием мировых лидеров.

Конечно, темы, о которых Вы упомянули, стоят на повестке дня. Мы договорились с вами, что будем следить за выполнением наших решений. Как Вы упомянули, положительные процессы идут по всем направлениям», — добавил президент.