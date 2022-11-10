Компания Apple ограничила работу AirDrop в режиме «Для всех» в Китае и планирует это сделать во всем мире, пишет Bloomberg.

Теперь в КНР отправлять файлы по AirDrop в режиме «Для всех» можно только в течение 10 минут. По прошествии этого времени AirDrop переключится на режим «Только контакты», что затруднит массовое распространение контента среди незнакомцев.

Apple внесла изменения в AirDrop на iPhone после того, как протестующие в КНР использовали эту функцию для распространения плакатов против Си Цзиньпина.