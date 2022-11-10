10 ноября (9 ноября по московскому времени) 2020 года лидеры Азербайджана, Армении и России утвердили заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта.

По условиям данного документа, который подписали Ильхам Алиев, Никол Пашинян и Владимир Путин, предусматривалось также возвращение Азербайджану Кельбаджарского района до 15 ноября 2020 года, Агдамского района — до 20 ноября, а Лачынского района — до 1 декабря.

Текст соглашения глав государств Азербайджана, России и Армении:

Заявление президента Азербайджана, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации.

Мы, президент Азербайджана И.Г.Алиев, премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем:

1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджан и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.

2. Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджана, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года.

3. Вдоль линии соприкосновения в Карабахе (здесь и далее — Карабахский регион Азербайджана — прим.Минвала) и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.

По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом (Ханкенди — прим.Минвала) и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

7. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

8. Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.