Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводит в Институте военного управления учебный курс «Оценка операций НАТО на оперативном уровне», сообщает пресс-служба Минобороны.

В сообщении отмечено так же, что в первый день тренинга военнослужащим различных видов войск азербайджанской армии были представлены брифинги на темы «НАТО и военное сотрудничество», «Процесс планирования операций в НАТО», «Оценка операций в НАТО», «Системы анализа операций в НАТО» и другим тематикам.

Слушателям курса, который продлится до 12 ноября, будет предоставлена информация по актуальным темам, организованы различные занятия.