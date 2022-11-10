Компания IBM представила квантовый процессор Osprey с самой высокой вычислительной мощностью в мире – 400 кубитов. Об этом сообщает издание 3D-News. Отмечается, что Osprey – это второе поколение квантовых процессоров от IBM. По мощности он превосходит предыдущую модель – Eagle – более чем в два раза.

Появление первого устройства на базе Osprey ожидается в конце 2023 года или в начале 2024-го. Оно получит название IBM Quantum System Two, а главной его особенностью станут относительно небольшие габариты.

По данным 3D-News, как разработка IBM, так и квантовые машины других компаний на данный момент являются прототипами и экспериментальными образцами, которые создаются и используются в исследовательских целях. До сих пор одной из главных проблем квантовых компьютеров остается отсутствие вменяемого языка программирования для них.

Примечательно, что, несмотря на отсутствие полного понимания того, какую практическую пользу могут принести квантовые компьютеры, разработчики хорошо осознают их потенциальный вред. Отмечается, что в руках злоумышленников квантовые компьютеры могут стать универсальной отмычкой для всех классических алгоритмов шифрования. Ввиду этого в IBM параллельно с квантовыми процессорами также разрабатывают и системы защиты от них.