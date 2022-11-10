18.01 Встреча президентов Узбекистана и Азербайджана Мирзиеева и Алиева на полях саммита Организации тюркских государств в Самарканде подошла к концу. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

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17.11 Встреча президентов Узбекистана и Азербайджана проходит на полях саммита Организации тюркских государств в Самарканде.

Как отмечает пресс-служба главы Узбекистана, лидеры двух стран настроены ускорить проекты сотрудничества в автомобильной промышленности, сельском хозяйстве, энергетическом секторе, химической и нефтегазовой отрасли.