Представители «Талибана» запрещают женщинам посещать спортивные залы в Афганистане, поскольку девушки якобы игнорируют приказы о гендерной сегрегации и не носят хиджабы или другие головные уборы. Кроме того, женщинам запретили посещать парки, сообщает ABC News.

Запрет вступил в силу на этой неделе. Назначенный талибами представитель Министерства порока и добродетели Мухаммад Акеф Мохаджер подчеркнул, что правительство «делало все возможное», чтобы избежать закрытия парков и спортивных залов для женщин.

«Но, к сожалению, женщины не выполняли наши приказы, а правила нарушали… В большинстве случаев мы видели мужчин и женщин вместе в парках и, к сожалению, хиджаба не наблюдалось», — считает он.