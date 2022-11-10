Онлайн-продажа билетов на скорый пассажирский поезд Баку-Гянджа-Баку будет приостановлена по техническим причинам с 19:00 11 ноября по 00:00 14 ноября.

Информацию об этом распространило ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Отмечается, что в связи с исполнением указа президента Азербайджана Ильхама Алиева от 03 июня 2019 года № 718 “О мерах по созданию ”Облачного правительства“(G-cloud) и предоставлению облачных услуг“ предусматривается перенос информационных систем и ресурсов ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“ в ”Облачное правительство». Приостановка онлайн продажи билетов связана с этим процессом.

Заранее приобретенные онлайн-билеты на указанные даты останутся в силе.

Продажа билетов на указанные даты будет осуществляться только в билетных кассах железнодорожных станций. Оплата билетов в кассах возможна как наличными, так и безналичным способом.

Возврат билетов, приобретенных онлайн, в эти даты может быть осуществлен только в билетных кассах.