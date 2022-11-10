Задержан мужчина, ограбивший 50 домов в Баку и на Абшероне.

По информации МВД, Ахлиман Атамов, ранее судимый за квартирные кражи, похитил деньги и драгоценности из 10 домов в Хазарском районе.

Задержанный продал украденные украшения и предметы быта в одном из столичных торговых центров.

В ходе следственных действий было установлено, что Ахлиман Атамов ограбил еще 40 домов в Бинагадинском, Сураханском, Сабунчинском и Абшеронском районах.

Однако когда незадачливый вор покидал место преступления в Сабунчинском районе, он обронил свое удостоверение личности.