В первую очередь следует направить средства на восстановление территорий, освобожденных от оккупации. Об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на обсуждении государственного бюджета на 2023 год.

«Мы должны направить средства на возвращение наших соотечественников, изгнанных из этих районов, создать для них возможности для проживания и трудоустройства. Защита наших границ является одним из важнейших вопросов. При наличии этих приоритетов в планировании бюджета и среднесрочных расходов будут преобладать другие вопросы. На другие вопросы средства будут выделяться в пределах государственного бюджета и на том уровне, который позволяют наши доходы», — сказал министр.