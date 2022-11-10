«Сегодня есть достаточно широкие возможности выхода к льготной ипотеке».

Об этом на совместном заседании парламентских комитетов по Общественным объединениям и религиозным учреждениям, Науке и образованию, Вопросам семьи, женщин и детей, Здравоохранению и Культуре сказал министр финансов Самир Шарифов.

Министр также отметил, что прозвучал ряд предложений по сфере культуры. В бюджете следующего года предусмотрены средства для съемок новых фильмов. Также будут выделены средства для новых театральных постановок, но контроль над их использованием должен быть усилен. Для освещения нашей Победы съемки новых фильмов имеют большое значение. Министерство каждой сферы должно представить отчеты о расходовании выделенных средств».