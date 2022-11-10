«После оккупации зафиксирован рост численности населения. До оккупации общая численность населения Зангилана составляла 34 тысячи человек. Согласно нынешней статистике, в различных регионах Азербайджана проживает более 44 тысяч зангиланцев», сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в состав Восточно-Зангезурского экономического района, Вахид Гаджиев.

«В соответствии со стратргией Большого возвращения на 2022-2026 годы, мы планируем вернуть в разные населенные пункты Зангиланского района около 16 тысяч человек. Одним из них является город Зангилан. Президент Ильхам Алиев уже заложил фундамент жилого комплекса в городе Зангилан. Сейчас в этом направлении проводится большая работа», — отметил спецпредставитель Президента.