В настоящее время более 960 школ в Азербайджане являются непригодными или частично непригодными для использования.

Об этом сообщил заместитель министра науки и образования Идрис Исаев на обсуждении государственного бюджета на 2023 год, сообщает Minval.az.

По его словам, 434 из этих школ находятся в аварийном состоянии: «Для ремонта или строительства этих школ необходимы дополнительные средства в размере около 3 миллиардов манатов. Конечно, ремонтные работы всегда проводятся поэтапно. И Министерство науки и образования, и Фонд Гейдара Алиева ежегодно ремонтируют или перестраивают около 100 школ. Этот вопрос всегда находится в центре внимания и является одним из приоритетных направлений».