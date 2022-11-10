Армения закупит у индийской компании “Bharat Forge 155-миллиметровые артиллерийские установки.
Стоимость контракта составляет 155 миллион долларов, передает Business Standard.
Артиллерийские установки будут доставлены Армении в ближайшие три года.
Армения закупит у индийской компании “Bharat Forge 155-миллиметровые артиллерийские установки.
Стоимость контракта составляет 155 миллион долларов, передает Business Standard.
Артиллерийские установки будут доставлены Армении в ближайшие три года.
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