Новым послом Франции в Азербайджане назначена Анн Бойон (Anne Boillon).
Соответствующее распоряжение подписал президент Франции Эмманюэль Макрон.
А. Бойон сменит на этом посту нынешнего посла Закари Гросса.
Новым послом Франции в Азербайджане назначена Анн Бойон (Anne Boillon).
Соответствующее распоряжение подписал президент Франции Эмманюэль Макрон.
А. Бойон сменит на этом посту нынешнего посла Закари Гросса.
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