Международное рейтинговое агентство S&P Global прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2022 году на уровне 4%.

Об этом говорится в отчете S&P Global «Мониторинг финансовых учреждений региона EMEA за 4 квартал 2022 года: Новые потрясения приносят новые трудности», передает Report.

В июльском прогнозе S&P ожидал экономический рост в Азербайджане на уровне 3,5% в 2022 году после восстановления на 5,6% в 2021 году, что в основном отражает увеличение добычи газа, восстановление ненефтяного сектора и небольшое снижение добычи нефти: «Мы ожидаем, что средний рост составит немногим более 1% в период с 2023 по 2025 год, поскольку новые газовые мощности лишь частично компенсируют постепенный спад в нефтяном секторе».

Однако в обновленном прогнозе темпы роста ВВП в 2023 и 2024 годах определены на уровне 1,5%, а в 2025 году — 1%.

Согласно отчету, Азербайджан, Казахстан и нефтедобывающие развивающиеся рынки Совета сотрудничества стран Персидского залива могут извлечь выгоду из текущей динамики цен на энергоносители.

«Ужесточение условий финансирования, замедление роста в Китае, ухудшение экономических перспектив в Европе и рецессия в США, которая может оказаться более глубокой, чем ожидалось, — все это сигнализирует о том, что развивающиеся рынки региона EMEA ждут тяжелые времена.

Растущая инфляция и растущая стоимость международных заимствований повысят уязвимость рынков, зависящих от внешнего финансирования, таких как Турция», — говорится в отчете.

В то же время, S&P считает, что крупные страны-экспортеры сырьевых товаров могут извлечь выгоду из текущих ценовых тенденций, особенно те, которые получают значительные доходы от нефтегазового сектора.

«Аналогичным образом, после того как разразился российско-украинский конфликт, мы заметили, что некоторые соседние страны выиграли от притока людей и капитала и перенаправления торговых потоков внутри региона. Это произошло из-за опасений, связанных с конфликтом и санкциями, наложенными на Россию, а также из-за того, что многие предприятия решили покинуть Россию с самого начала конфликта», — отмечают аналитики агентства.