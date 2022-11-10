Об обеспечении продовольственной безопасности – ключевом приоритете предстоящего председательства Узбекистана в Организации тюркских государств специально для Minval.az написала руководитель Центра устойчивого развития Института перспективных международных исследований Университета мировой экономики и дипломатии Лайло Ташпулатова.

Как известно, 11 ноября 2022 года в Самарканде состоится важное международное событие – очередной саммит Организации тюркских государств (ОТГ), где Узбекистан примет председательство в организации. В настоящий момент в ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей в ее деятельности участвуют Венгрия и Туркменистан.

Важнейшие перспективные направления и приоритеты сотрудничества стран ОТГ сформулированы в принятом в 2021 году стратегическом документе – «Видение тюркского мира – 2040». Документ представляет собой «дорожную карту» по углублению сотрудничества между тюркоязычными государствами в таких приоритетных сферах, как сфера безопасности, транспорта и таможни, информационно-коммуникационных технологий, энергетики, туризма, здравоохранения, окружающей среды, сельского хозяйства, культуры, образования и науки, молодежи и спорта, работы с диаспорами и другие.

Многими экспертами подчеркивается, что благодаря выстроенным экономическим диалогам, налаженному процессу взаимодействия ОТГ становится не просто платформой развития межгосударственных связей, но имеет перспективу стать эффективным инструментом для совместного противостоя­ния новым глобальным вызовам и угрозам.

Выступая на восьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в ноябре 2021 года Президент Шавкат Мирзиёев подчеркивал, что стремительные процессы, происходящие сегодня в мире, различные вызовы и угрозы, испытания, вызванные пандемией, проблемы продовольственной безопасности, экологии и изменения климата ставят перед государствами-членами организации все новые неотложные задачи. В этой связи лидер Узбекистана выдвинул ряд инициатив, направленных на более полное задействование огромного потенциала сотрудничества наших стран и укрепление организации. Глава нашего государства в ходе выступления 13 октября 2022 года на VI заседании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии предложил новые подходы для преодоления проблем в сфере обеспечения продовольственной безопасности. Это формирование устойчивых схем производства продовольствия и оптимальных цепочек его доставки, гармонизация технических регламентов для роста внутрирегиональной торговли, создание целостной системы мониторинга продовольственной безопасности в Азии.

В настоящее время проблема продовольственной безопасности носит глобальный характер: производство, распределение и торговля продуктами питания является важнейшими задачами экономического развития каждого государства независимо от того, в какой степени страна обеспечена производством продуктов питания на душу населения, какая доля населения страны сталкивается с проблемами недоедания.

Обеспечение населения продовольствием – одна из главных целей любого правительства и обязательное условие национального суверенитета. Совместная кооперация усилий по обеспечению продовольственной безопасности и развитию устойчивого сельского хозяйства является одним из приоритетных направлений активного и конструктивного сотрудничества стран ОТГ, обозначенных в стратегии «Видение тюркского мира – 2040».

В настоящее время современная трактовка термина «продовольственная безопасность», включая экономический контекст, неотделима от принципов социальной справедливости, требующих принятия мер экономической, экологической, и социальной политики, нацеленных на искоренение бедности, осуществление всех прав человека, обеспечение устойчивого функционирования продовольственной системы.

Обеспечение продовольственной безопасности и безопасного питания являются важнейшими стратегическими приоритетами развития, определенными ООН в Повестке – 2030 в 17 целях устойчивого развития (ЦУР), где Цель №2 определена как «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства».

В этой связи следует отметить, что проблема обеспечения продовольственной безопасности является не отраслевой проблемой агропродовольственного сектора, а макроэкономическим приоритетом стран, вне зависимости от степени развития. Проблему продовольственной безопасности необходимо решать комплексно: посредством аграрной политики, политики доходов населения, развития продовольственной инфраструктуры, инвестиционных приоритетов и соответствующих мер внешнеторговой политики.

Именно в данном ракурсе проблемы продовольственной безопасности в рамках ОТГ рассматривались на прошедших в июле 2022 года первом заседании министров сельского хозяйства государств-членов ОТГ и первом Тюркском Агрофоруме в Ташкенте с участием более 300 представителей профильных министерств, международных и региональных организаций и деловых кругов стран-членов и наблюдателей. Было подчеркнуто, что следует способствовать расширению потенциала торгово-экономического сотрудничества в том числе путем снятия барьеров, взаимного признания сертификатов безопасности, создания «зеленых коридоров» продвижения продовольственных товаров.

Более того, летом текущего года обмен мнениями по преодолению современных вызовов и угроз в области продовольственной безопасности состоялся в ходе Первой встречи секретарей Советов безопасности государств-членов и наблюдателей ОТГ.

Таким образом, учитывая, что проблемы продовольственной безопасности носят комплексный, взаимосвязанный, трансграничный характер весьма важным становится обеспечение региональной координации в целях расширения потенциала торгово-экономического сотрудничества стран ОТГ.

Ожидается, что на саммите в Самарканде будет принята Стратегия ОТГ на 2022-2026 годы, а также ряд других документов, которые откроют новые возможности для более полной реализации торгово-экономического и культурно-цивилизационного потенциала стран ОТГ и будут способствовать преодолению рисков продовольственной безопасности, объективно возникающих в условиях современных реалий геоэкономической ситуации.

Об организации тюркских государств и перспективных направлениях взаимодействия и потенциале Узбекистана в транспорте и логистике для Minval.az написал заместитель директора Центра экономических исследований и реформ при Администрации президента Республики Узбекистан Мухсинжон Холмухамедов.

По его словам, проведение международного события такого масштаба — самаркандского саммита еще раз подчеркивает возрастающую роль Узбекистана в регионе и за его пределами как ключевого партнера в развитии и укреплении доверия и связей между братскими странами, сотрудничества в торговле, экономике, транспорте, энергетике, туризме и культурно-гуманитарной сфере, а также в координации усилий по обеспечению мира и безопасности.

Сегодня открываются новые возможности взаимовыгодного партнерства между государствами-членами. Рассмотрим одно из важнейших и перспективных направлений — сотрудничество в транспортно-логистической сфере, которое занимает особое место в принятом стратегическом документе «Видение Тюркского мира — 2040». В фокусе внимания обеспечение транспортной взаимосвязанности стран, упрощение таможенных и транспортных процедур, в том числе за счет цифровизации.

Все страны — члены ОТГ приняли Национальные стратегии по цифровизации. В частности, Стратегия «Цифровой Узбекистан — 2030» предполагает увеличение доли цифровой экономики в ВВП страны в два раза.

Узбекистан придает важное значение развитию сотрудничества в сфере транспорта и логистики со странами ОТГ. Это обусловлено следующим:

— экспортно-импортное и транзитное сообщение Узбекистана осуществляется по девяти международным транспортным коридорам, восемь из которых проходят как минимум через одну страну — участницу ОТГ.

— два из пяти граничащих с Узбекистаном государства — члены ОТГ (Казахстан и Кыргызстан) и одн — наблюдатель (Туркменистан);

— страны Центральной Азии являются ключевыми звеньями региона — основного транспортного хаба на пересечении маршрутов в направлении Север — Юг и Восток — Запад;

— все государства ЦА не имеют выхода к Мировому океану. Узбекистан удален от Мирового океана, что существенно увеличивает транспортные издержки.

Исследования показывают: страны, не имеющие выхода к морю, расходуют в два раза больше средств на оплату транспортных услуг. Для государств ЦА транспортные расходы во многих случаях достигают 60 процентов стоимости импортируемых товаров.

Текущее состояние грузоперевозок в Узбекистане

Транспортный сектор играет стратегически важную роль для экономики республики, на который приходится 6,4 процента ВВП, 30 — сектора услуг, 7,4 — инвестиций.

За последние пять лет, несмотря на пандемию и сопутствующие ей ограничения в работе транспортного сектора, в Узбекистане удалось нарастить объем перевозко грузов на 25 процентов (до 1,4 млрд тонн). За прошедшие три года за счет либерализации рынка авиаперевозок количество компаний, выполняющих рейсы в Узбекистан, увеличилось в два раза. Доля отечественных перевозчиков в объеме международных автомобильных грузоперевозок достигла 62 процентов. Электрифицировано 300 км железных дорог, построено 1,5 тысячи км автомобильных.

Транспортная система Узбекистана на пути построения эффективного взаимодействия между разными видами транспорта и развития мультимодальных перевозок, устранения естественных препятствий и совершенствования управления перевозками, цифровизации внутренних, внешних и транзитных перевозок, внедрение цифровых решений в логистике.

Национальные проекты цифровизации

Доля электронных билетов в общем объеме достигла 40 процентов, внедрено оформление перевозочных документов на грузовые поезда с интеграцией системы с другими железными дорогами, имеющими свои аналогичные платформы; ведется деятельность по осуществлению мониторинга и управлению грузопотоками на основе спутниковых технологий.

В работу железнодорожного транспорта внедрены автоматизированная система управления дорожным движением, единая интегрированная система обработки транспортных документов, интегрированная система оперативного управления, автоматизированная система бронирования электронных билетов и управления пассажиропотоком «Экспресс-3».

Создана цифровая платформа «Склады и логистические центры Узбекистана», позволяющая предпринимателю в режиме онлайн узнать о наличии свободных площадей на территории складов.

Международные перевозки

Сегодня Узбекистан — участник более 70 международных конвенций, соглашений и двусторонних договоров по вопросам транспортных коммуникаций, принимает участие в ряде международных программ по интеграции транспортных систем и цифровизации логистики. По территории страны проходит около 18 процентов региональных железнодорожных путей, через которые идут порядка 11 процентов всех региональных грузоперевозок.

Согласно выводам международных экспертов, Узбекистан имеет возможность повысить транзитный потенциал и принимать до 16 млн тонн грузов за счет улучшения инфраструктуры, применения гибких тарифов и формирования перспективных направлений.

Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы предусматривает расширение «цифровых коридоров» и транзитных возможностей в транспортной системе для увеличения экспорта транспортно-логистических услуг, а также увеличение объема транзитных грузоперевозок до 15 млн тонн при реализации строительства жд линий Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар и Китай — Кыргызстан -Узбекистан. В связи с этим расширяющееся взаимодействие Узбекистана со странами ОТГ приобретает особое значение.

Для реализации транзитного потенциала страны, упрощения транспортно-логистического взаимодействия с внешним миром в Узбекистане принимаются активные меры. К примеру, республика стала первой страной в ЦА, внедрившей технологии TIR-EPD, Real-Time SafeTIR, AskTIRweb, и приступила к тестированию технологии электронных гарантий при международных дорожных перевозках.

Завершено внедрение всего пакета необходимого обмена данными с ЕЭК ООН по процедуре eTIR и тестирование разных сценариев при осуществлении перевозок по данной процедуре (международная система eTIR создана с целью обеспечить безопасный обмен данными, касающимися международного транзита грузов, транспортных средств или контейнеров между национальными таможенными системами и не только). Констатируем, что Узбекистан со своей стороны на 100 процентов готов к использованию eTIR.

В ноябре 2020-го состоялись первые пилотные автоперевозки между Узбекистаном и Казахстаном с применением электронных гарантий (е-гарантия). Аналогичные перевозки протестированы между Узбекистаном и Таджикистаном, а в марте текущего года — между Узбекистаном и Кыргызстаном.

Сегодня к работе с электронными гарантиями подключены все таможенные посты ВЭД нашей страны. Обучение по работе с данной системой прошли сотрудники таможенных органов и представители частного сектора. К процедуре использования электронных гарантий подключено свыше 500 перевозчиков, которые использовали порядка 350 электронных гарантий для перевозок по разным направлениям. По этим показателям Узбекистан занимает первое место в мире.

Ведется активная работа по подключению к существующим коридорам (в которых задействован Узбекистан) по перевозкам с е-гарантиями таких стран, как Афганистан, Пакистан, Туркменистан, Иран и Турция. Прорабатывается возможность задействования транскаспийских маршрутов с Азербайджаном и Грузией.

Налаживается взаимодействие и по присоединению к разработанным цифровым платформам железных дорог (eTIR) Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана, Туркменистана с перспективой интеграции с жд Пакистана, Ирана, Турции, Китая и Индии.

На международном пункте пропуска «Келес» установлена информационная система на основе искусственного интеллекта для определения веса вагонов без остановки, что будет предотвращать перевозку перегруженных составов и обеспечивать безопасность движения поездов.

Стратегией «Цифровой Узбекистан — 2030» в транспортной сфере планируется внедрить свыше 280 информационных систем и программных продуктов по автоматизации процессов управления, производства и логистики на предприятиях реального сектора экономики.

Сотрудничество со странами ОТГ

В связи с вышеизложенным Узбекистан стремится принимать самое активное участие в реализации задач по цифровизации транспортных и транзитных процедур, которые отражены в стратегическом документе «Видение Тюркского мира 2040», принятом в рамках Стамбульского саммита в 2021 году.

В ближайшей перспективе основное внимание акцентировано на облегчении транспортных и транзитных процедур в государствах — членах ОТГ, в том числе посредством применения современных цифровых инструментов. Это в первую очередь — eTIR, ePermit и eCMR.

В рамках первого этапа внедрения в практику электронной системы ePermit Министерство транспорта Республики Узбекистан по согласованию с турецкой стороной впервые организовало испытательный автопробег. Так, автоколонна, выехавшая из Узбекистана 6 ноября 2021-го, 10 ноября прибыла в Турцию через пункт пропуска «Сарп». На следующем этапе имеется договоренность по реализации данного проекта с Казахстаном.

Кроме того, ведется работа по внедрению в странах ОТГ инструмента eCMR совместно с Европейской экономической комиссией ООН.

Перспективные направления сотрудничества в цифровизации

Стремление стран ОТГ расширять внедрение цифровых технологий создает условия для консолидации усилий по дальнейшему наращиванию практического взаимодействия в сфере цифровизации, в том числе по совместному развиватию электронной межрегиональной торговли и товарно-сырьевой биржи.

Особое внимание необходимо уделить электронному документообороту, который является одним из главных элементов цифровой логистики. Эксперты отмечают, что это позволяет на 20-40 процентов снизить расходы и сроки доставки, минимизировать потери времени на всех этапах жизненного цикла оформления взаимоотношений с клиентами — как грузоотправителями, так и грузополучателями.

Необходимо решить проблему, связанную с отсутствием универсальных документов для мультимодальных и международных перевозок. К примеру, в морских перевозках есть коносамент — уникальный единый товарораспорядительный документ, который позволяет отслеживать маршрут груза. Однако нет такого, который объединял бы все виды перевозок.

В перспективе — использование возможностей цифровых технологий: в области экосистемы транспортных коридоров, технического регулирования, применения навигационных пломб, а также железнодорожных перевозок. Это позволит значительно укрепить взаимосвязанность, что будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических отношений и, соответственно, росту экономик государств.

Международные транспортные коридоры

Актуальным остается и дальнейшее развитие международных транспортных коридоров, учитывая географический и транспортный потенциал стран ОТГ. К примеру, для Узбекистана все более востребованным становится железнодорожный коридор Баку — Тбилиси — Карс, предоставляющий выход узбекским товарам на европейский и другие рынки.

В свою очередь проявляется огромный интерес в продлении планируемой к строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан до Каспийского моря, что усилит транзитные возможности Транскаспийского международного транспортного маршрута. Кроме того, восстановление «Зангезурского коридора» может обеспечить кратчайший сухопутный путь из Азии в Европу, а также открыть и расширить возможности международных дорожных перевозок (МДП) в Китай и на Дальний Восток.

Страны ОТГ выражают заинтересованность и в продвижении мультимодального транспортного коридора АТР — Китай — Кыргызстан -Узбекистан — Туркменистан — Азербайджан — Грузия — Турция — Европа, который значительно повысит торговый потенциал всех участвующих стран.

Большие перспективы открываются с созданием «Трансафганского коридора»: сократится время транспортировки товаров и снизится стоимость перевозки в два раза.

Интеграция цифровых решений позволит превратить государства Центральной Азии в сухопутный мост, способный соединить страны ОТГ с Китаем и регионом Южной Азии, а также обеспечить международный транзит грузов и более глубокую интеграцию стран региона в глобальные цепочки поставок товаров.

Несомненно, первый саммит Организации тюркских государств в Самарканде станет важнейшим звеном расширения взаимовыгодного партнерства, как в транспортно-логистической сфере, так и в других направлениях торгово-экономической, социальной и культурной кооперации.

Minval.az