Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг о высоком уровне доверия, который установился у него с российским лидером Владимиром Путиным.

«Как я уже говорил, это лидерская политика. Мы осознали необходимость этого с господином Путиным. Мы не смогли бы этого сделать без того уровня доверия, который между нами есть. Уважение друг к другу побуждает нас предпринимать эти шаги. На данный момент это работает так. Солидарность между нами в области ядерной энергетики — возможно, будет предпринят ядерный шаг в Синопе (строительство второй АЭС в Турции — прим.) — и шаги, которые мы предпринимаем в оборонной промышленности, также способствуют уважению друг к другу. Мы успешно реализовали их и следуем этому», — сказал турецкий президент в Анкаре перед вылетом в Узбекистан, отвечая на вопросы журналистов о возможности продления зернового соглашения.