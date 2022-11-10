Армения предлагает создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха и на границе с Азербайджаном.

Об этом в четверг на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«У Армении нет армии в Карабахе (в зоне ответственности российского миротворческого континента — ред.) , а сам Азербайджан отверг предложение направить в Карабах наблюдательную миссию для выяснения этого вопроса, которое я сделал в Праге 6 октября сего года. Мое мнение таково, что армяне Карабаха имеют армию только из-за опасности подвергнуться геноциду. В ходе трехсторонней встречи в Сочи я представил предложение «властей» (кавычки наши — прим. «Минвала) Карабаха о создании демилитаризованной зоны вокруг Карабаха с международными гарантиями, в результате чего Карабаху может не понадобиться армия обороны такого масштаба. Мы внесли и вносим предложение по демилитаризации армяно-азербайджанской пограничной зоны, предлагая вывести войска с восстановленной в 1991 году границы, создав трехкилометровую демилитаризованную зону. Это предложение остается в силе, и вчера мы представили Азербайджану его обновленную версию», — важно заявил он.