Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что считает положительным решение России отвести войска за Днепр в Херсонской области.

«Решение России — положительный и важный шаг. Если [президент РФ Владимир Путин] примет участие в G20, то мы с ним там обсудим [ситуацию на Украине], если нет, то мы будем продолжать контакты по телефону», — сказал турецкий президент перед вылетом в Узбекистан, отвечая на вопрос журналистов о том, как он оценивает последнее развитие событий в Украине.