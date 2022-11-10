Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя диалог с Арменией, отметил, что Анкара стремится расширять «круг друзей, а не врагов».

«Шаги Еревана в отношении Баку, окажут положительный эффект и на наши шаги», — заверил турецкий лидер, отвечая на вопросы журналистов перед визитом в Узбекистан.

По его словам, Турция ожидает от Армении позитивных шагов в регионе.

«Армянская диаспора, будь то во Франции или США, выступает против диалога [Турции и Армении], что оказывает негативное воздействие на процесс. На данный момент мы не видим достаточных шагов Еревана в вопросе нормализации связей с Анкарой и Баку», — отметил он.

«Шаги Армении по Лачинскому и Зангезурскому коридорам могут положительно влиять на шаги Турции».