10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Европейских олимпийских комитетов и президента Олимпийского комитета Греции Спироса Капралоса.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Европейских олимпийских комитетов и президента Олимпийского комитета Греции Спироса Капралоса.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
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