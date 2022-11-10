США не передадут Украине высокотехнологичные беспилотники Gray Eagle, несмотря на просьбы Киева и группы американских конгрессменов, чтобы не допустить эскалации конфликта. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Они утверждают, что Пентагон отклонил запрос Украины на предоставление беспилотников MQ-1C Gray Eagle, потому что это может «привести к эскалации конфликта».

В публикации отмечается, что представитель компании General Atomics, которая разрабатывает эти беспилотники, подтвердил, что предприятие поставили в известность о таком решении.