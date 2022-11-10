Отступление российских войск из Херсона на левый берег Днепра стало следствием успешных операций Вооруженных сил Украины, а не ловушка россиян.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как пишут аналитики, украинское контрнаступление на Херсонском направлении с августа — это скоординированная кампания по перехвату. Она была направлена на то, чтобы заставить российские войска отойти за Днепр, не требуя крупных наземных наступлений. Эта кампания, скорее всего, увенчалось успехом.

Украинские войска вели постоянные атаки на мосты через реку Днепр и наносили удары по узлам снабжения и складам боеприпасов на берегу Днепра, что снижало возможности российских войск по снабжению группировки на правом берегу.

Украинские силы сочетали эти удары с осторожными и успешными наземными атаками по ключевым точкам, таким как Давыдов Брод.

Российские источники отмечают, что вывод войск является естественным следствием точечных и систематических украинских ударов, которые лишили российскую группировку на правом берегу основных артерий снабжения, что постепенно истощило их общую численность и возможности, отмечают аналитики.

«Вывод российских войск с правого берега Днепра вряд ли будет ловушкой, предназначенной для того, чтобы заманить украинские войска в дорогостоящий бой под Херсоном, как предполагают некоторые украинские и западные источники,» — считают эксперты.

ISW ранее наблюдал множество признаков того, что российские силы, военные и экономические средства, а также оккупационные элементы неуклонно отводятся с правого берега реки Днепр. Российские официальные лица ожидали и готовились к выводу таким образом, что это несовместимо с кампанией по обману ВСУ.

Российское командование, безусловно, попытается замедлить наступление украинских войск, чтобы обеспечить упорядоченный отход, и некоторые силы могут остаться, чтобы задержать украинские войска в самом городе Херсон, но эти боевые действия станут средством для вывода как можно большего числа российских подразделений в хорошем состоянии, отметили в ISW.