Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в кулуарах 27-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, что переговоры МАГАТЭ с представителями Ирана в Вене, посвященные ядерной программе Тегерана, не принесли результат. Об этом сообщает Reuters.

«Итак, они не принесли ничего нового», — сказал он.

По словам Гросси, стороны будут продолжать контакты. Представителя МАГАТЭ могут посетить Иран в ближайшие недели.