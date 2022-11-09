Североатлантический альянс в курсе заявлений России по выводу войск из Херсона на левый берег Днепра. Так на доклад командующего группировкой российских войск в зоне «специальной операции» в Украине генерала армии Сергея Суровикина отреагировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Minval.az со ссылкой на российские СМИ.

«Мы слышали это заявление, мы будем смотреть, что происходит на земле», — высказался генсек. Отмечается, что на данный момент он находится с визитом в Великобритании.