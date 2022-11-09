Закрытый показ фильма, посвященный 8 Ноября – Дню Победы и Дню Государственного флага Азербайджана, состоялся в павильоне «Азербайджан» Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), -передает АПА .

Директор павильона «Азербайджан» Саадат Кадырова сказала, что сегодня отмечаются два грандиозных праздника: «День Победы и День Государственного флага… Сегодняшнее мероприятие больше рассчитано на молодежь. Молодежь должна знать свою историю, поэтому показ этого фильма был очень важен для нас.

Также сегодня в нашем павильоне организована небольшая фотовыставка о том, как азербайджанский народ отмечает победу, одержанную в Отечественной войне. Также на выставке демонстрируются интересные кадры с первого фестиваля «Хары бюльбюль», проведенного в освобожденной Шуше. Думаю, что Шуша священна для каждого азербайджанца, поэтому именно сегодня демонстрация фильма «Şuşa, sən azadsan» ни у кого не должна вызывать вопрос».

Фильм демонстрировался на азербайджанском языке.