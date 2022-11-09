Евросоюз собирается выделить Украине в декабре 2022 года макрофинансовую помощь в размере полмиллиарда евро, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Об этом сообщают российские СМИ.

Ранее США объявили о выделении военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Уточняется, что в новый пакет помощи войдут 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, а также 1,1 тысячи дронов Phoenix Ghost и системы ПВО Hawk. Также Киев получит 45 советских танков Т-72, которые были модернизированы США совместно с Нидерландами и Чехией.