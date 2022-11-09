В обращении, Совета прессы, говорится:

«Стремительное расширение охвата сети Интернет и мультимедиа, неограниченные возможности современных технологий сформировали новую информационную среду в Азербайджане. Социальные сети и гражданские медиа, являющиеся основными платформами нашего времени, играют значимую роль в информировании общества. Отдельные страницы этих платформ, популярные личности, блогеры и другие пользователи соцсетей ежедневно размещают информацию, которая вызывает интерес у групп населения, обсуждают различные темы, чем расширяют дискуссии, становясь активными участниками общественной жизни.

Наряду со сказанным, к сожалению, некоторые лица нарушают этические правила, проявляют чрезмерную агрессию и предвзятость, допускают клевету и оскорбления, используют вульгарные выражения, пропагандируя злобу и ненависть. Такое поведение не только сводит на нет вес самой информации, но и создает негативную атмосферу в информационном пространстве страны, а в ряде случаев даже правовую ответственность.

Для Совета прессы нежелательно, чтобы в информационной плоскости применялись механизмы, предусматривающие наказание.

Учитывая вышеизложенное, призываем всех представителей социальных медиа, активистов этих платформ уважать честь и достоинство людей, уважительно относиться к принципу неприкосновенности личной жизни, не допускать поощрения случаев насилия, жестокости и суицида, избегать использования ругательных и вульгарных выражений, не распространять информацию о личной жизни детей, не делиться вредными знаниями, которые могут ранить их и негативно отразиться на их морально-психологическом состоянии, быть непримиримыми к лицам, пропагандирующим террор, одним словом, соблюдать пункты «Правил этического поведения азербайджанских журналистов», совершенствованных решением VIII съезда журналистов страны».