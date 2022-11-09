Опубликован рейтинг самых популярных и привлекательных государств СНГ (Содружества Независимых Государств) для зимнего туризма и отдыха.

Об этом сообщает информсистема ТурСтат.

Топ-5 стран СНГ для зимнего туризма и отдыха составляют Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и Армения.

Report представляет рейтинг:

1.Казахстан: Астана, Алматы, Чимбулак, Бурабай (Боровое)

2.Азербайджан: Баку, Шахдаг, Нафталан

3.Кыргызстан: Бишкек, Каракол, Иссык-Куль

4.Узбекистан: Ташкент, Чимган

5.Армения: Ереван, Цахкадзор.

В Азербайджане зимой туристов привлекают столица Баку и город Шеки, горнолыжные курорты Шахдаг и Туфандаг, оздоровительный курорт Нафталан.

Отмечается, что указанный рейтинг составлен на основе популярности у туристов и развитости инфраструктуры для туризма и отдыха в странах СНГ.