В США разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия — они, как предполагается, будут способны поразить значительную часть ядерного потенциала страны до того, как её руководство примет решение об ответно-встречном ударе. Такими сведениями делится журнал для военачальников «Военная мысль», издаваемый Минобороны РФ.

Вашингтон для сохранения мирового лидерства пытается реализовать комплекс мер по сдерживанию Москвы как ядерным, так и стратегическим неядерным оружием. Авторы отметили, что традиционная теория сдерживания заменена в США и странах – членах НАТО на теорию упреждающих силовых действий.

В планах США, по мнению авторов публикации, — обладать стратегическим неядерным оружием с коротким временем подлёта и формально не подпадающим под правовые ограничения. Цель заключается в том, чтобы поразить значительное число российских ядерных сил ещё до принятия решения о нанесении ответно-встречного удара.

По выводам издания, это может крайне негативно отразиться на нацбезопасности России и потребует от её политического руководства активного противодействия. Авторы также утверждают, что в отдалённые планы США входит создание стратегических высокоэффективных огневых систем вооружения, работающих по принципу разведывательного ударного комплекса, систем оружия направленной энергии и других перспективных систем оружия.