Если Россия решится применить ядерное оружие против Украины, в дело вступят США. После чего будет уничтожена большая часть военных возможностей россиян.

Об этом сказал бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в интервью «24 каналу».

«Президент США Джо Байден уже заявлял, что если Россия допустит страшную ошибку и применит оружие массового уничтожения, то последствия для него будут катастрофические», — отметил Ходжес.

По его словам, в случае применения ядерного оружия, положительных последствий для России не будет.

«Их будет ноль, если россияне решатся использовать ядерное оружие. На поле боя им это не принесет выгоды, а только беду. Потому что коллективный Запад во главе с США должен будет отреагировать», — говорит генерал.

При этом он отметил, Кремль хочет, чтобы люди как можно больше говорили о ядерном оружии и высказывали свои опасения, но подчеркнул — «российское ядерное оружие эффективно только тогда, когда его не используют».

«Как только его (ядерное оружие) используют — все. Потому что потом в дело вступят США и уничтожат большую часть российских военных возможностей», — предупредил генерал.

Он также обратил внимание, что у РФ нет друзей, приведя пример встречи Си Цзиньпиня с канцлером Олафом Шольцом. Тогда лидер Китая сказал, что осуждает возможное использование Россией ядерного оружия, но вместе с тем осуждает и угрозы ядерным оружием.

«То есть в России в этом вопросе нет друзей, может, только одна КНДР. Но союзников, одобривших применение ядерного оружия по Украине, у них нет», — подытожил Ходжес.