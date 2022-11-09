В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Геранбойского районного отдела полиции, у жителя села Сафикюрд, ранее судимого Е.Абдуллаева, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств, было обнаружено и изъято более 12 гр марихуаны. Об этом говорится в сообщении МВД Азербайджана.

В результате обыска фермы, принадлежащего продавшему Е.Абдуллаеву наркотики жителю села Шафаг Г.Аббасову, было обнаружено более 1 кг 250 гр марихуаны, семена конопли, 2 гранаты «Ф-1», 5 дымовых шашек, 198 патронов и 1 магазин для патронов.