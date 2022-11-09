Единство – залог успеха Тюркского мира. Совместными усилиями сможем преодолеть любой вызов, потому что наша сила – в единстве. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на открытии почетного генконсульства Турции в городе Шымкент на юге Казахстана.

«С открытием дипмиссии в Шымкенте, число зарубежных диппредставитель Турции возросло до 257. Турцию за рубежом представляют также 108 почетных консулов», — констатировал глава дипломатии.

По словам министра, современный мир проходит через полосу многих проблем, наглядным свидетельством чему является продолжающаяся война между Украиной и Россией. «Тюркский мир не может игнорировать все эти процессы», — подчеркнул он (цитата по «Анадолу»).

Чавушоглу назвал прошлогодний саммит лидеров тюркоязычных государств в Стамбуле «началом новой эры сотрудничества», а также подчеркнул значимость саммита Организации тюркских государств, который пройдет 11 ноября в Самарканде.

Касаясь связей Турции и Казахстана, турецкий министр отметил, что стороны наметили цель – довести товарооборот до уровня в 10 млрд долларов в год. Сегодня масштабы турецко-казахстанского товарооборота достигают 5 млрд долларов, напомнил турецкий министр.

По словам Чавушоглу, на рынке Казахстана успешно работают многие турецкие компании, а дипмиссии страны призвал поддержать как граждан, так и бизнес.

Он также привлек внимание к активному взаимодействию страна в сфере логистики и транспорта, а также формированию трехстороннего механизма сотрудничества Турция-Казахстан-Азербайджан.