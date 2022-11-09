В Лос-Анджелесе отметили День Победы Азербайджана. Данную информацию приводит Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В мероприятии приняли участие политические деятели США, официальные лица округа Лос-Анджелес, генеральные консулы зарубежных стран, известные деятели науки и культуры, журналисты, члены азербайджанской общины, а также руководители дружественных турецкой, еврейской, пакистанской и других общин.

Выступивший на мероприятии генеральный консул Азербайджана Рамиз Дашдамиров проинформировал гостей об истории армяно-азербайджанского конфликта, истории Карабаха, оккупации наших земель.